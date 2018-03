Verlagerung des Konzernsitzes: Schwedische Großbank Nordea beschließt Umzug nach Helsinki

StockholmDie größte schwedische Bank, Nordea, wird ihren Hauptsitz von Stockholm in die finnische Hauptstadt Helsinki verlegen. Das beschloss am Donnerstag die Hauptversammlung der Bank mit großer Mehrheit. 96 Prozent der Aktionäre sagten Ja zu dem in Schweden umstrittenen Umzug. Für den Umzug war eine Zwei-Drittel-Mehrheit notwendig. Die Verlagerung des Konzernsitzes soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen.