Vermögensverwalter: Anleger ziehen mehr als zwei Milliarden Dollar aus GAM-Fonds ab

Die Aktien des in Zürich ansässigen Vermögensverwalters, geleitet von CEO Alexander Friedman, haben seit Bekanntwerden der Suspendierung von Haywood fast ein Viertel ihres Wertes verloren. Die Gesellschaft liquidiert mehr als sieben Milliarden Dollar an Geldern, die zuvor von dem Anleihenexperten verwaltet wurden. Einzelheiten dazu gab GAM am frühen Dienstag bekannt. Demnach können die Anleger die ersten Zahlungen Anfang September erwarten.