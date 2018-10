Vermögensverwalter: Blackrock bleibt London auch nach dem Brexit treu

Für die britische Premierministerin Theresa May und den Finanzstandort London dürfte die Entscheidung von Blackrock eine gute Nachricht sein. Das US-Unternehmen, das allein in Großbritannien etwa 3000 Mitarbeiter hat und etwa 6,3 Billionen Dollar an Vermögen verwaltet, hat sich bisher nicht zur Zukunft seiner europäischen Geschäfte nach dem Brexit geäußert.