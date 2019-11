Vermögensverwaltung: Allianz Global Investors bekommt neue Führungsspitze

Die Allianz-Fondstochter Allianz Global Investors (AllianzGI) bekommt zum 1. Januar 2020 eine neue Führungsspitze. Tobias C. Pross und Deborah Zurkow treten die Nachfolge des 53-jährigen Andreas Utermann an, der den Vermögensverwalter seit 2012 führt, wie AllianzGI am Montag mitteilte.