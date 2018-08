Vermögensverwaltung: Deutsche Banken ringen um Milliardenvermögen der Kirchen

„Illiquide Investments, wie zum Beispiel Infrastruktur, werden jedoch nur von den sehr großen Einrichtungen nachgefragt“, sagt er. Bei den liquiden Assets habe die Aktie in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Während in der Vergangenheit fast ausschließlich in der Eurozone investiert worden sei, spiele zunehmend die globale Diversifikation eine Rolle.