Vernetzte Produktion: Intelligente Sensoren – die Sinnesorgane der Industrie 4.0 werden immer schärfer

Dafür sorgt eine IO-Link genannte Sensorschnittstelle mit entsprechender Serveranbindung. „In Fabriken sind Sensoren an jeder Stelle nötig, um den Zustand hundertprozentig zu verstehen“, sagt Jürgen Fleischer, einer der Leiter des Instituts für Produktionstechnik in Karlsruhe. Viele Industrieunternehmen allerdings zögern noch beim Einsatz der klugen Bauteile. „Heute investiert niemand in etwas, das irgendwann in Zukunft wirtschaftlich ist“, „, so Fleischer. „Wir müssen die Eintrittsschwelle mit kostengünstiger Sensorik senken.“