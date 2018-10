Versicherer: Änderung der Zinszusatzreserve entlastet deutsche Lebensversicherer

BerlinDie Bundesregierung hat eine Regelung auf den Weg gebracht, wonach die deutschen Lebensversicherer weniger Geld für Krisen zurücklegen müssen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz habe die Verordnung zur sogenannten Zinszusatzreserve unterschrieben, sagte Staatssekretär Jörg Kukies am Donnerstag auf einer Konferenz des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) in Berlin. Das Vorhaben werde in Kürze im Bundesgesetzblatt erscheinen.