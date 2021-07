Versicherer: AIG verkauft Anteil an seiner Leben-Sparte an Blackrock

Der US-Konzern verkauft einen Anteil von 9,9 Prozent an seiner Lebensversicherungs- und Altersversorgungssparte an den amerikanischen Vermögensverwalter Blackstone. Der Kaufpreis betrage 2,2 Milliarden Dollar und werde in bar entrichtet, teilt AIG mit. AIG hatte im Oktober bekannt gegeben, die Sparte abspalten zu wollen.