Versicherer: Allianz beteiligt sich an Europageschäft von American Tower

Funkmasten sind gerade rund um den Globus gefragt. Wegen der beschleunigten Digitalisierung sowie dem teuren 5G-Netzaufbau gibt es so viele Deals wie wohl noch nie. Infrastrukturanbieter wie American Tower können leichter als Mobilfunkkonzerne die Masten am Boden und auf Hausdächern an mehrere Nutzer gleichzeitig vermieten, was über Jahre hinweg wiederkehrende Einnahmen und planbare Investitionen verspricht. Erst im März war die Vodafone-Tochter Vantage an die Frankfurter Börse gegangen.