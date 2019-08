Versicherer: Allianz bündelt ihr Direktversicherungs-Geschäft in der „Allianz Direct“

Unter der Marke „Allianz Direct“ bündelt die Allianz ihr Direktversicherungs-Geschäft in Europa, zunächst in den vier Ländern, in denen sie schon mit Online-Versicherern am Start ist. „Durch diesen Wandel schaffen wir Skaleneffekte auf europäischer Ebene, was für die Kunden und uns von Vorteil ist“, sagte AllSecur-Deutschland-Chef Harald Boysen. An den laufenden Verträgen ändere sich nichts.