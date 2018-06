Versicherer: Allianz dementiert großen Stellenabbau in Deutschland

MünchenDie Allianz plant kein großes Stellenabbau-Programm in Deutschland. Die Zahl von mindestens 5000 Arbeitsplätzen, die nach einem Bericht des „Manager Magazin“ in den kommenden Jahren wegfallen sollen, sei „völlig aus der Luft gegriffen“ und falsch, sagte ein Sprecher von Allianz Deutschland am Donnerstag in Unterföhring bei München.