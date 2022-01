Versicherer: Allianz gibt Lebensversicherungs-Bestand in Frankreich ab

Die Allianz trennt sich von einem weiteren Altbestand an Lebensversicherungen. Mehr als 20.000 Policen, die in den Jahren von 2009 bis 2019 exklusiv über die französische Banque Postale vertrieben worden waren, werden an die CNP Assurances übertragen, wie der Münchner Versicherer am Dienstag mitteilte.