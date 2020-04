Versicherer Allianz hält trotz Corona an geplanter Dividende fest

Europas größter Versicherer Allianz will seinen Aktionären trotz Coronakrise und gegen den Rat der europäischen Aufseher eine Dividende für 2019 auszahlen. „Obwohl zu erwarten ist, dass sich das aktuelle Umfeld auch in unseren Ergebnissen niederschlagen wird, bleibt unsere Finanzkraft weiterhin sehr stark“, teilte der Dax-Konzern am Montag in München mit.