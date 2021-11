Versicherer: Allianz investiert eine Milliarde Euro in Glasfaser-Ausbau in Österreich

Die Allianz will mit einer Milliardeninvestition den Glasfaserausbau in Österreich vorantreiben. Es würden rund eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt, teilte der Münchener Versicherungskonzern am Freitag mit. Für den Bau sei die Allianz-Tochter Österreichische Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) verantwortlich, die damit zum größten Betreiber Österreichs aufsteige.