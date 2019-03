Versicherer: Allianz legt erstmals Infrastruktur-Fonds für Dritte auf

ACP war im vergangenen Jahr in AllianzGI integriert worden, den europäischen Vermögensverwalter des Konzerns. Der AEIF ist das erste gemeinsame Projekt der beiden Allianz-Töchter. ACP war ursprünglich als klassische Private-Equity-Firma gegründet worden, die Unternehmen kauft und nach einigen Jahren verkauft. Inzwischen hat sie sich als Infrastruktur-Investor profiliert. Zu ihren bekanntesten Beteiligungen gehören die Raststätten-Kette Tank & Rast und ein Minderheitsanteil am italienischen Autobahn-Betreiber Autostrade. Von den knapp 28 Milliarden Euro, die ACP verwaltet, stecken 10,2 Milliarden in Infrastruktur-Engagements, 4,4 Milliarden in erneuerbaren Energien und der Rest in Anteilen an anderen Eigenkapitalfonds.