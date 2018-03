Versicherer: Allianz macht Konzernumbau zur Vorstandssache

FrankfurtOliver Bäte hat nie einen Hehl daraus gemacht, welchen Weg er mit der Allianz einschlagen will. Ziel sei die „Transformation der Allianz in ein völlig kundenorientiertes und durchgehend digitales Unternehmen“, gab der Vorstandschef von Europas größtem Versicherer erst vor wenigen Monaten auf einer Veranstaltung Einblick in seine Pläne. Nun hat der drahtige Manager an der Spitze des Münchener Dax-30-Konzerns ein unübersehbares Zeichen für diesen Umbau gesetzt.