Versicherer: Allianz mit Rückendeckung von Glass Lewis nach Hedgefondsverlust

Die Allianz hatte nach der Implosion der US-Hedgefonds Rückstellungen von 3,7 Milliarden Euro gebucht und mit vielen klagenden Investoren Vergleiche abgeschlossen. Sie erklärte im Februar, dass Gespräche mit dem US-Justizministerium und der U.S. Securities and Exchange Commission – die jeweils eigene Untersuchungen in dem Fall angestoßen hatten – andauern würden. Es sei mit zusätzlichen finanziellen Belastungen zu rechnen.