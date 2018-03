Allianz-Rivale Talanx lotet weitere Zukäufe aus

Herbert Haas ist ein Manager alter Schule. Der 63-Jährige Chef der drittgrößten deutschen Versicherungsgruppe Talanx formuliert gewöhnlich vorsichtig und diplomatisch. Doch in einem Punkt gibt sich der Topmanager mit der markanten schwarzen Brille und den raspelkurzen Haaren nun ungewöhnlich deutlich. „Wenn sich eine passende Gelegenheit ergibt, werden wir einen Zukauf ins Auge fassen“, sagte Haas in der Nacht zum Donnerstag vor Journalisten in Hannover.