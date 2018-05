Versicherer: Allianz steckt neue Millionen in das Startup Simplesurance

FrankfurtNazim Cetin weiß, was er will. Der neue Chef von Allianz X, der Wagniskapitaleinheit des Münchener Dax-Konzerns, hat die Strategie seit seinem Start Ende vergangenen Jahres komplett verändert. Statt junge Unternehmen in einer frühen Entwicklungsphase mitaufzubauen, investiert die Einheit nur noch in Gesellschaften, die bereits ein funktionierendes Geschäftsmodell bewiesen haben.