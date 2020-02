Versicherer: Allianz stellt Quartalszahlen in Frage – Gespräche mit Börse

Der Versicherungsriese Allianz will nicht mehr alle drei Monate Rechenschaft über sein Geschäft ablegen müssen. Ein Sprecher des Münchner Konzerns bestätigte am Donnerstag Gespräche mit der Deutschen Börse über einen Verzicht auf die in der Börsenordnung für alle Dax-Unternehmen vorgeschriebenen Quartalsberichte oder -mitteilungen.