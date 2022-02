Versicherer: Allianz übernimmt griechischen Versicherer European Reliance

Die Allianz verstärkt ihr Geschäft in Griechenland mit der Übernahme des Versicherers European Reliance. Der Münchner Versicherungskonzern zahlt insgesamt 207 Millionen Euro für European Reliance, die das bisher das größte konzernunabhängige Unternehmen der Branche in Griechenland ist. Eine Mehrheit von 72 Prozent der Aktien hat sich die Allianz nach eigenen Angaben bereits gesichert, wie sie am Freitagabend mitteilte.