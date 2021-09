Versicherer: Allianz wegen „irreführenden“ Reiseversicherungen zu 1,5 Millionen Dollar verurteilt

Das Gericht habe Allianz Australia und die mit ihr verbundene Allianz Worldwide Partners (AWP) zu der Summe verurteilt, da die Unternehmen beim Verkauf von Reiseversicherungen ein „irreführendes und täuschendes Verhalten an den Tag gelegt“ haben, indem sie die Berechnung der Prämien nicht ordnungsgemäß offenlegten und Versicherungen an nicht berechtigte Kunden verkauften, zitierte die australische Aufsichtsbehörde für Unternehmen (ASIC) am Dienstag aus dem Urteil des Bundesgerichts. „Die Versicherungsbranche muss beim Verkauf und der Werbung für ihre Produkte transparent und genau sein“, sagte die stellvertretende ASIC-Vorsitzende Sarah Court.