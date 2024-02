Versicherer: Allianz wertet Immobilienportfolio um fünf Milliarden Euro ab

Allianz-Chef Oliver Bäte hatte in einer Telefonkonferenz mit Analysten zu den Geschäftszahlen am Freitagnachmittag eine Anpassung der Bewertungen in dieser Größenordnung angedeutet, ohne dabei jedoch weiter ins Detail zu gehen. Angesichts eines Immobilien-Portfolios von 58,4 Milliarden Euro, das die Allianz für Ende 2023 ausweist, ergibt sich daraus ein absoluter Wert von rund fünf Milliarden Euro an Abwertungen. Ein Sprecher des Unternehmens bestätigte dies auf Anfrage.