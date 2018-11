Versicherer: Axa nimmt nach XL-Übernahme Asien ins Visier

„Axa hat sich in Asien in den vergangenen Jahren unterdurchschnittlich entwickelt“, sagte der Deutsche am Mittwoch auf einem Investorentag in London. Mit dem neuen Asien-Chef Gordon Watson habe sich das binnen neun Monaten geändert. Im November hatte die Nummer zwei der europäischen Versicherer für 584 Millionen Euro die restlichen Anteile an der China-Tochter Axa Tianping gekauft.