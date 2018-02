Versicherer: Axa verzeichnet die ersten Erfolge nach dem Umbau

Die Ankündigung einer neuen Krankenversicherung, die Amazon, der US-Investor Warren Buffett sowie die US-Investmentbank JP Morgan aufbauen wollen, um ihre Kosten zu senken, ist für Buberl eine „ausgezeichnete Neuigkeit.“ Die Gesundheitskosten stiegen zwei bis vier Mal so schnell wie das Bruttoinlandsprodukt, „das ist nicht nachhaltig.“ Da die Axa selbst in den USA nicht im Krankenversicherungsgeschäft tätig sei, entstehe hier keine direkte Konkurrenz, sondern eher ein möglicher Partner. Mit Blick auf Beratung und Dienstleistungen für die Gesundheit habe man vor zwei Jahren das junge Unternehmen Maestro Health gekauft. „Vielleicht haben wir ja das, was Amazon und JP Morgan suchen“, sagte Buberl.