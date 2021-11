Versicherer Axa wächst und kündigt milliardenschwere Aktienrückkäufe an

Der französische Versicherer Axa bleibt auf Wachstumskurs und kündigt Aktienrückkäufe an. In den ersten neun Monaten des Jahres legte der Umsatz – also vor allem die Prämieneinnahmen – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,5 Prozent auf 76 Milliarden Euro zu, wie der Konkurrent der Allianz am Donnerstagabend in Paris mitteilte. Alle Geschäftsbereiche und Regionen hätten zugelegt, sagte Axa-Chef Thomas Buberl.