Versicherer: Baloise will Barmittel schneller erwirtschaften

Der Schweizer Versicherer Baloise hat für die Jahre 2022 bis 2025 neue Ziele ausgerufen. Unter anderem wird in den vier Jahren ein Barmittelzufluss von zwei Milliarden Franken (1,86 Milliarden Euro) angestrebt, teilte der Konzern am Donnerstag vor einer Investorenveranstaltung mit. Zwischen 60 und 80 Prozent davon will Baloise als Dividenden an die Aktionäre auszahlen. Zehn bis 30 Prozent sollen investiert werden. Nicht verwendetes Geld könnte zudem in Form von Aktienrückkäufen an die Eigentümer fließen.