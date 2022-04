Versicherer Geringe Schäden bringen US-Versicherer Travelers Milliardengewinn

Mit 160 Millionen Dollar musste Travelers von Januar bis März 2022 nur einen Bruchteil der Last aus dem Vorjahr schultern. 2021 hatte vor allem eine Reihe von Schneestürmen in den USA bei dem Versicherer teuer zu Buche geschlagen. Mit 835 Millionen Dollar verbuchte der Konzern damals so hohe Katastrophenschäden wie noch nie in einem ersten Quartal.