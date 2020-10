Versicherer: Hannover Rück erwartet 2021 in Deutschland bessere Konditionen

So glaubt beispielsweise der Rückversicherungsmakler Aon, dass die Schätzungen der Corona-Schäden für die Versicherungsbranche übertrieben sind. In der Branche werden Zahlen von weltweit rund 100 Milliarden Dollar herumgereicht. „Ich halte diese Zahl für zu hoch“, sagte Aon-Deutschland-Chef Jan-Oliver Thofern am Montag in einer Online-Veranstaltung zum Auftakt der Vertrags-Erneuerungsrunde für Rückversicherungsverträge, die zum Jahreswechsel auslaufen. Er gehe eher von 30 Milliarden Dollar oder etwas weniger aus. Die großen Rückversicherer hätten bisher 26 bis 27 Milliarden Dollar Schadenaufwand verbucht.