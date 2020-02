Versicherer: Hannover Rück legt Gewinnsprung hin - Mehr Geschäft gezeichnet

Das Prämienvolumen in der traditionellen Schaden-Rückversicherung sei in der Erneuerungsrunde zum 1. Januar währungsbereinigt um 14 Prozent gestiegen. In der Erneuerungsrunde standen zwei Drittel des Geschäfts der Hannover Rück in der traditionellen Schaden-Rückversicherung zur Neuverhandlung an.