Versicherer: Münchener Rück macht sich mehr Sorgen um Kapitalanlagen

Die Münchener Rück macht sich wegen der Coronavirus-Pandemie Sorgen um ihre Kapitalanlagen. Derzeit hielten sich die Ergebnisauswirkungen des Abwärtstrends an den Aktienmärkten in Grenzen, weil man sich dagegen abgesichert habe, erklärte der weltgrößte Rückversicherer am Mittwoch im Geschäftsbericht. Er hatte zu Marktpreisen Ende 2019 mehr als 247 Milliarden Euro an den Finanzmärkten investiert und peilt darauf 2020 eine Rendite von drei Prozent an. Wenn es zu schwerwiegenderen Verwerfungen an den Kapitalmärkten komme, müsse mit größeren Folgen für das Ergebnis gerechnet werden, hieß es in dem Bericht. Die Münchener Rück gehe aber nicht davon aus, dass der Virusausbruch zu einer weltweiten Rezession führe.