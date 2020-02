Versicherer Munich Re zu „Sabine“: Orkane können so teuer werden wie Hurrikane

Große Stürme in Europa können demnach eine Ausdehnung vom Norden Großbritanniens bis über die Alpen im Süden und von der Atlantikküste bis nach Osteuropa erreichen. „Daher kann die Summe aller Einzelschäden ähnlich hoch sein wie bei Hurrikanen“, sagte Rauch. So verursachte der Wintersturm „Lothar“ 1999 in heutigen Preisen gesamtwirtschaftliche Schäden von 15,6 Milliarden Dollar (14,2 Milliarden Euro). „Für eine Schadenschätzung zum aktuellen Sturm ist es aber noch zu früh.“