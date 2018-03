Versicherer: R+V legt Rekordergebnis vor – steht aber unter Digitalisierungsdruck

Eigentlich läuft alles rosig bei dem Versicherer, dessen Kürzel für Raiffeisen- und Volksbanken steht. Seit mehr als 15 Jahren wächst die Assekuranz stärker als der Markt, was auch am starken Filialnetz der genossenschaftlichen Banken liegt. Doch gegen die Probleme der Branche sind auch die Genossen nicht immun: Die Banken leiden wie die gesamte Branche an niedrigen Zinsen und am Kostendruck. Immer mehr Filialen werden geschlossen, was nicht nur manche Kunden ärgert, sondern auch der R+V Führung Kopfschmerzen bereitet.