Versicherer: Swiss Re will Katastrophen-Rückversicherung ausbauen

Der Swiss-Re-Konzern setzt vor allem auf seine Kernsparte Schaden- und Unfall-Rückversicherung und sieht Wachstumspotenzial in der Deckung von Risiken durch Naturkatastrophen. Der Markt für die Rückversicherung von Naturkatastrophen dürfte in den nächsten vier Jahren auf 40 Milliarden Dollar von derzeit 30 Milliarden wachsen, erklärte der Konzern aus Zürich am Montag auf einer Investorenveranstaltung in London.