Versicherer: Talanx – ein Konzern holt auf

Der neue Deutschland-Privatkundenchef Jan Wicke soll nun die Wende bringen - und alte Sünden vergessen machen. Denn Talanx ist in der heutigen Form ein Ergebnis der Übernahme der Gerling-Gruppe in Köln durch HDI in Hannover. Seither fusionierten die Industrieversicherer erfolgreich, aber im Privatkundenbereich klemmte es, was der Konzern nun ändern möchte. Ab dem Jahr 2020 sollen dank der Investitionen die Kosten jedes Jahr um 240 Millionen Euro niedriger liegen.