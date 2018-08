Versicherer: Talanx muss Geschäft mit Feuerversicherungen neu ausrichten

FrankfurtDeutschlands drittgrößter Versicherungskonzern Talanx muss sein Geschäft mit Feuerversicherungen für große Industrieunternehmen sanieren. Dieser Teil des Geschäfts, in dem Talanx in Deutschland traditionell einen hohen Marktanteil hat, sei stark defizitär, sagte Vorstandschef Torsten Leue am Montag in Hannover. „Das ist kein Einzelproblem.“