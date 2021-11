Versicherer: Talanx will Erstversicherung profitabler machen

Deutschlands drittgrößter Versicherungskonzern Talanx will sein Erstversicherungs-Geschäft in den nächsten Jahren profitabler machen. Die Industrieversicherung, das Geschäft mit Privat- und Firmenkunden in Deutschland und im Ausland sollen bis 2025 jeweils eine Eigenkapitalrendite von zehn Prozent erreichen, wie Talanx am Mittwoch vor einem Kapitalmarkttag mitteilte.