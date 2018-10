Versicherer „Unangemessene Geschäftspraktiken“ – Allianz muss in Ungarn Strafe zahlen

17. Oktober 2018 , aktualisiert 17. Oktober 2018, 16:24 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Allianz muss in Ungarn rund 387.000 Euro Strafe bezahlen. Zuletzt geriet der Münchener Versicherungsriese in Australien in Bedrängnis.