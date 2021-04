Versicherer: Ungarn blockiert Kaufpläne von Vienna Insurance Group

Der österreichische Versicherer Vienna Insurance Group (VIG) stößt in Ungarn auf Widerstand bei seinem geplanten Zukauf. Das ungarische Innenministerium habe mitgeteilt, dass der geplante Erwerb der Aegon-Töchter in Ungarn durch ein ausländisches Unternehmen untersagt werde, teilte VIG am Mittwoch mit.