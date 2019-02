 Versicherer: Wiener Versicherer Uniqa steigert Gewinn und erhöht Dividende

Unter dem Strich stieg der Gewinn um 41,6 Prozent auf 243,3 Millionen Euro. An die Aktionäre schüttet der in 18 Ländern in Mittel- und Osteuropa tätige Versicherer erneut mehr aus. Die Dividende wird um zwei Cent auf 53 Cent je Aktie angehoben. Für 2019 stellte das Unternehmen den Anteilseignern eine weitere Erhöhung in Aussicht.