Versicherer: Wintersturm Sabine kostet Sparkassen-Versicherung 70 Millionen Euro

Der Wintersturm „Sabine“ hat die SV Sparkassen-Versicherung heftig getroffen. Der drittgrößte öffentliche Versicherer in Deutschland bezifferte die Schäden am Donnerstag auf rund 70 Millionen Euro. 35.000 Kunden hätten Schaden an Gebäuden und Autos gemeldet. Im vergangenen Jahr hatte die SV insgesamt 129 (2018: 177) Millionen Euro für Sturm- und Unwetterschäden ausgegeben.