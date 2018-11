Versicherer: Zurich Insurance steigert Einnahmen in den ersten drei Quartalen

ZürichDie Zurich Insurance Group ist in den ersten neun Monaten moderat gewachsen. In der größten Sparte Schaden- und Unfallversicherung stiegen die Prämieneinnahmen um zwei Prozent auf 25,87 Milliarden Dollar, wie der Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. Bereinigt um Zukäufe und Veräußerungen sowie Wechselkurseffekte blieben die Prämien stabil.