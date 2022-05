Versicherer: Zurich sieht durch Krieg keine hohe Belastung

Die Zurich Insurance Group erwartet durch den Krieg in der Ukraine keine hohen Belastungen. „Obwohl die Auswirkungen des Krieges zu erheblichen Verlusten für die Versicherungsbranche führen dürften, rechnen wir nicht mit signifikanten Schadenansprüchen für die Gruppe“, erklärte der Versicherer am Donnerstag. Das direkte geschäftliche Engagement des Konzerns in Russland und der Ukraine in der Schaden- und Unfallversicherung und im Anlageportfolio dürfte unwesentlich sein.