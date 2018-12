Versicherer: Zurich sieht sich auf gutem Weg

ZürichDie Zurich Insurance Group hat ihre Finanzziele bekräftigt. Das Unternehmen sei gut positioniert, um die Vorgaben für den Zeitraum 2017 bis 2019 in vollem Umfang zu erreichen, teilte der Schweizer Versicherungskonzern am Mittwoch vor einer Investorenveranstaltung in London mit. Zusammen mit einer starken Kapitalbasis bestehe eine gute Grundlage für eine attraktive und steigende Dividende.