Versicherer Zurich steigert Gewinn um 36 Prozent – Dividende soll steigen

Mit ihren Gewinnzahlen übertraf Zurich die Erwartungen der Analysten klar. Im Vorjahr hatten allein die Folgen der Corona-Pandemie den Konzern mit fast einer Milliarde Dollar belastet. Zuletzt fielen kaum mehr Corona-Belastungen an, wogegen Naturkatastrophen wie Hurrikan „Ida“ in den USA und die Sommer-Unwetter in Europa am Ergebnis zehrten.