Versicherer : Zurich verkauft Lebensversicherungs-Altbestand in Italien

Die Zurich Insurance Group verkauft ihren Lebensversicherungs-Altbestand in Italien an die portugiesische Versicherungsgesellschaft Gama Life. Die Transaktion werde Kapital in Höhe von ungefähr 1,2 Milliarden Dollar freisetzen und die Solvenzquote basierend auf dem Regelwerk des Schweizer Solvenztests (SST) um elf Prozentpunkte erhöhen, teilte der Schweizer Versicherungskonzern am Montag mit.