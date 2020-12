Versichererverband GDV: Zahlungsausfälle von Lieferanten steigen trotz Corona kaum

Die deutschen Kreditversicherer verzeichnen in der Coronakrise bisher kaum steigende Zahlungsausfälle im Handel. Die Schäden in der Warenkreditversicherung stiegen in diesem Jahr voraussichtlich nur um 1,5 Prozent auf 436 Millionen Euro, teilte der Versichererverband GDV am Donnerstag in Berlin mit.