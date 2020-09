Versicherung: Allianz-Konsortium will wohl Aviva Frankreich übernehmen

Die Allianz bekäme damit die Chance, auch in Frankreich unter die ersten Drei auf dem Markt zu kommen. Die führenden Positionen sind derzeit von zwei Gegenseitigkeits-Versicherern und dem Platzhirsch Axa besetzt. Allianz-Chef Oliver Bäte hat oft klargemacht, dass er nur in der Sachversicherung, nicht aber in der Leben-Sparte zukaufen will.