Versicherung Coronakrise kommt Talanx teuer zu stehen

Hohe Schäden und die Marktturbulenzen durch die Corona-Pandemie haben beim Versicherungskonzern Talanx im ersten Quartal stark zu Buche geschlagen. Insgesamt fielen die Großschäden mit 435 Millionen Euro gut dreimal so hoch aus wie ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen mit Marken wie HDI und Neue Leben am Donnerstag in Hannover mitteilte.