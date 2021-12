Versicherung: Deutsche Versicherer erwarten 2022 bis zu drei Prozent Wachstum

Die deutschen Versicherer peilen für das kommende Jahr allenfalls ein leicht beschleunigtes Wachstum an. „Aktuell erwarten wir für 2022 ein Beitragswachstum zwischen zwei und drei Prozent für den Versicherungssektor insgesamt“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Montag in Berlin. Im ablaufenden Jahr dürfte das Beitragsplus über alle Sparten hinweg bei etwa zwei Prozent liegen. Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sei dies solide, erläuterte Asmussen. „Wir können mit dem Wachstum zufrieden sein, auch wenn wir uns zu Jahresbeginn etwas mehr erhofft hatten.“ Ende Januar will der Verband Details zum Rück- und Ausblick geben.